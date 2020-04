A la Une . Confinement: "Il apporte des médicaments à sa cousine, il n'est pas parti acheter des clopes !"

Un homme de 33 ans, apportant des soins à sa cousine qui avait mal à la gorge, s'est fait contrôler le 27 avril dans la commune de Sainte-Marie à 22h45.



Outre l'absence d'attestation, il circulait sans permis, sans assurance et sous le coup d'une immobilisation judiciaire du véhicule. Le solde de ses points est nul depuis 2015 et, avec 6 mentions à son casier, il se trouve en état de récidive légale. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut un passage en comparution immédiate.



Les faits sont simples et ses explications, pour ce qu'elles valent, paraissent sincères. Il voulait aider sa cousine. En revanche, la procureure ne le voit pas sous cet angle : "Ça suffit ! Quand on n'a pas le permis, on ne conduit pas ! Sur 6 mentions, il y en a 5 en lien avec des infractions routières. Je demande une peine de 6 mois de prison assorti d'un mandât de dépôt".



"Il faut redonner à cette affaire sa juste valeur ! Il apporte des médicaments à sa cousine, il n'est pas parti acheter des clopes ! Personnellement je l'aurais fait. Si vous voulez l'empêcher de conduire, c'est simple, confisquez lui sa voiture", répond la défense.



Le tribunal, après en avoir longuement délibéré, a tenu compte des éléments de personnalité et de la situation familiale du prévenu. Il est condamné à 6 mois de détention, à domicile, sous bracelet électronique. S'il sort de chez lui, c'est 6 mois à Domenjod.