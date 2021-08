A la Une . Confinement : Huguette Bello rencontre les acteurs économiques

Ce jeudi se déroulait la première réunion du Comité Économique Régional de la mandature d’Huguette Bello. Une rencontre entre la nouvelle présidente de Région et le monde économique placé sous le spectre du confinement auquel est soumis le département. Dans ce contexte anxiogène et périlleux pour les entreprises, les représentants du monde économique ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs besoins. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 16:24

Le timing ne pouvait pas être plus mauvais pour cette première réunion du Comité Économique Régional de l’ère Bello à la Pyramide inversée. C’est en plein confinement que la nouvelle présidente de Région a rencontré le monde économique, une semaine après avoir annoncé que la dette de la collectivité régionale s’élevait à plus de 1,2 milliard d’euros.



Malgré cette situation financière et les audits en cours pour faire le point des finances de la Région, Huguette Bello a assuré aux chefs d’entreprises qu’une aide en direction des TPE-PME serait versée à partir de septembre.



"Le monde économique est gravement touché. Nous sommes petits, mais gravement impactés, plus que ceux qui se trouvent sur le territoire hexagonal. Les entreprises en pâtissent, que ce soit les entreprises du tourisme ou les autres petites entreprises qui reçoivent du public. Ils ont de grandes difficultés. Le monde économique souffre et c’est pour cela que les aides qui ont été mises en œuvre précédemment vont être poursuivies", a-t-elle souligné.



Malgré cette promesse d’aides, le facteur temps est important pour les chefs d’entreprises. "À travers cette aide, il faut qu’il y ait de la réactivité, il faut qu’il y ait un versement le plus rapidement possible. Parce qu’il a aujourd’hui des entreprises qui ont eu le temps de fermer avant d’obtenir les aides. La plus-value, c’est la réactivité", a indiqué Ibrahim Patel à la sortie de la réunion. Le président de la CCIR souhaite que les chambres consulaires soient associées dans le versement de ces aides.



Confinement et pass sanitaire pénalisent les entreprises



Le confinement actuel après les mois de couvre-feu est un nouveau coup dur pour les entreprises. Ces derniers craignent que le pass sanitaire soit un nouveau coup de boutoir. "Ce qui pose problème également, c’est le pass sanitaire. Cela entrave la marche de nos entreprises bien que tout le monde dans cette salle soit d’accord pour qu’il y ait la vaccination. C’est le contrôle du pass sanitaire pour les petites entreprises qui posent problème", estime la présidente de Région.



Un avis partagé par Ibrahim Patel. "Concernant le pass sanitaire, il y a déjà une perte de 30% pour tous ceux qui sont concernés par le pass sanitaire, comme les restaurateurs", assure de son côté le président de la CCIR.



Ce dernier craint d’ailleurs qu’en plus du plus pass sanitaire, le confinement se prolonge. "La bonne nouvelle, c’est qu’après 8 jours de confinement, les entreprises peuvent bénéficier des 1500€ après une perte du chiffre d’affaires de 20%. La mauvaise nouvelle, et j’espère que le décret va le rattraper, on dit bien qu’après 21 jours de confinement vous serez aidés. Nous sommes dans un confinement de 15 jours. Ce qui veut dire que soit on va aller dans un confinement plus long, soit on fait comprendre qu’il n’y a pas d’impact sur l’économie pour 15 jours, or il y a déjà un impact fort", regrette-t-il.



Soutenir et transformer l’économie



Derrière l’urgence du moment, Huguette Bello veut travailler de concert avec les acteurs économiques lors de sa mandature. "On doit mettre La Réunion sur les rails et on ne peut pas le faire sans les acteurs économiques. Nous avons des sensibilités politiques différentes, mais nous devons travailler ensemble, car ce qui doit nous guider, c’est l’intérêt général et la politique dans le sens noble du terme, c’est-à-dire s’occuper véritablement de la vie de la cité", rappelle-t-elle.



Face à la montée du prix des intrants dans l’alimentation et la construction, Huguette Bello souhaite redistribuer les cartes dans les relations économiques avec l’extérieur. "Il y a des décisions importantes à prendre, car les entreprises doivent vivre. Des emplois doivent être créés. Aujourd’hui, on a un rapport nord-sud, mais on doit avoir un rapport sud-sud. Notamment avec les intrants pour le bétail. On a à côté de nous un grand réservoir, c’est l’Afrique, qui ne produit pas seulement des ressources minières, mais également des ressources agricoles. Cela participe au pouvoir d’achat des Réunionnais."



Une collaboration avec le continent africain qui permettrait d’arriver à terme à l’objectif de souveraineté alimentaire pour l’île et casser le déséquilibre actuel. "Concernant notre balance commerciale des produits de l’agriculture, nous n’avons même pas 400 millions d’exportation. Par contre, nous avons 5 milliards d’euros d’importation. Il faut que nous nous développions pour que nous puissions manger local. Il faut que nous produisions ce que nous consommons, c’est ça le mot d’ordre", indique-t-elle. La présidente veut également mettre en oeuvre la Stratégie du Bon Achat (SBA) pour favoriser les entreprises locales concernant les commandes publiques.



Malgré ces difficultés, Huguette Bello l’assure : "Les aides (nationales) sont insuffisantes pour que notre économie reparte véritablement, mais nous gardons espoir."















Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur