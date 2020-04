A la Une .. Confinement: Fabriquer un globe terrestre pour ne faire qu’un avec le monde En ce 18ème jour de confinement, voici une activité sympathique à réaliser, pour les adultes comme pour les enfants. Il suffit de se munir d’une imprimante, de papier rigide et d’une paire de ciseaux pour avoir le monde entre ses mains ! C’est le scientifique Guy Pignolet de « Pluton » Sainte-Rose qui a développé ce modèle de globe terrestre imprimable: "La planète Terre est un seul pays mondial, que nous vivons à notre niveaux dans chacune des quelques dizaines de milliers de régions de ce monde".

"L'un des effets de la situation actuelle est de nous montrer la toute relativité du découpage de la planète en états nationaux qui se voudraient royalement souverains. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, c'est fini. La Planète Terre est un seul pays MONDIAL, que nous vivons à notre niveau dans chacune des quelques dizaines de milliers de RÉGIONS de ce monde. Dit comme cela, c'est encore une idée, un concept très intellectuel. Pour en prendre bien conscience, cela aide beaucoup d'aller au delà des mots et de manipuler des objets, que l'on regarde et que l'on touche.



C'est dans cette optique mondiale/locale que depuis des années Science Sainte-Rose a mis au point la fabrication de globes terrestres en carton, faciles et rapides à réaliser. Au fil du temps, à ce jour, plus de huit mille globes ont été découpés, collés et manipulés à La Réunion, dans des écoles, dans des ateliers, ou plus souvent encore, individuellement. Aujourd'hui, je mets à la disposition de tous le fichier à imprimer qui permet à partir d'une feuille A4 de faire un globe aux vertus esthétiques et pédagogiques remarquables. Faites-vous le plaisir de vous en fabriquer un pour vous.



Le mieux est d'imprimer le globe sur une feuille un peu épaisse et un peu rigide de 250 grammes/ mètre carré. Mais si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez faire l'impression sur une feuille ordinaire à 80 g/m² et donner de la rigidité en collant avec de la colle papier deux autres feuilles A4 au dos de la feuille imprimée avant de découper. Ensuite, pour le montage du globe, il vaut mieux utiliser une colle "néoprène" dite aussi "colle contact", que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces si vous n'en avez pas déjà chez vous, et qui a l'avantage de tenir instantanément quand on presse les onglets pré-encollés au dos des carrés également pré-encollés, c'est très facile. On commence par fermer l'équateur, puis on fait un premier hémisphère, puis le deuxième pour terminer. Et voilà le travail, ça se fait en une demi-heure.



Gardez ce globe à portée de la main, là où vous travaillez habituellement. Il sera pour vous une source d'inspiration remarquable.



Cordialement, même confinés, la vie est belle."



Guy Pignolet, Réunionnais du Monde

Ancien responsable des activités nouvelles au Service Jeunesse-Education du Cnes

Modèle de globe terrestre by Zinfos974 on Scribd



Charlotte Molina Lu 603 fois Charlotte Molina







