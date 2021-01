A la Une .. Confinement : Emmanuel Macron se donne encore du temps

Alors que la perspective d'un troisième confinement semblait imminente, l'Elysée calme le jeu. La remontée de chiffres significatifs fait que l'allocution présidentielle a été remise à la semaine prochaine. Par Karine Tong-Yette - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 10:41 | Lu 821 fois





"Il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'autre solution que le confinement", temporise une source proche du gouvernement citée par BFMTV.



Il est surtout question de l'acceptation sociale, les informations remontant au chef de l'Etat montrent en effet que les Français sont au bord de la crise de nerfs.



Toutefois, le président de la République pourrait bien être contraint de prendre l'ultime décision. La situation sanitaire est de plus en plus préoccupante ces dernières semaines en France, avec une hausse lente mais constante du nombre de nouveaux cas et de personnes hospitalisées.



Dimanche, le nombre de patients pris en charge pour cause de Covid-19 a franchi la barre des 26000 personnes, au plus haut depuis décembre, dont près de 3000 sont admises dans un service de réanimation.



