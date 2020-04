A la Une . Confinement: Dispositifs d’accompagnement des femmes et enfants victimes de violences "On sait que le confinement est davantage propice aux violences" avait indiqué le secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance. Les femmes et les enfants sont encore plus exposés depuis qu’ils ne peuvent plus quitter leur domicile. Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, s’inquiétait d’ailleurs de la baisse alarmante des sollicitations auprès des forces de l’ordre ou des associations depuis le début du confinement sur l’île. Alors, pour permettre aux femmes de tous les département de demander de l’aide, le collectif #NousToutes publie aujourd’hui un annuaires des dispositifs nationaux et locaux d’accompagnement des victime.

En cas d’urgence, appelez le 17 ou, si vous ne pouvez pas parler, envoyez un SMS au 114.



À La Réunion, pour les femmes victimes de violences , vous pouvez appelez le 3919 (lundi au samedi, de 9h à 19h) ou contacter le Planning Familial (0 800 08 11 11, du lundi au samedi, de 9h à 20h) ou au 06 92 77 46 12 ou au 06 93 13 51 37 ou au 06 92 47 08 70



Vous pouvez donner l'alerte dans une pharmacie qui contactera tout de suite les forces de l'ordre (Demander un masque 19).



À La Réunion, pour les enfants victimes de violences , vous pouvez appelez le 119, vous rendre sur https://www.allo119.gouv.fr/ ou contacter le centre de recueil des infos préoccupantes pour les mineur.e.s : 0 800 22 55 55 ou 02 62 90 39 70 ou 02 62 90 33 95



À La Réunion, pour demander une ordonnance de protection, vous pouvez vous adresser au tribunal judiciaire de Saint Denis, ou celui duquel vous dépendez du fait de votre lieu de résidence. (



À La Réunion voici les commissariats dans lesquels sont présents des intervenants sociaux spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences : Secteur NORD : 02 62 90 75 73 et 02 62 90 74 74

Secteur EST : 02 62 58 59 17 et 06 92 88 33 60

Secteur SUD: 02 62 27 00 08 et 06 92 64 68 83

Secteur OUEST: 0262 45 45 45 et 06 92 64 68 11



Ce document a été réalisé par #NousToutes à partir des sites des associations ou des institutions spécialisées.

Si vous souhaitez y apporter des compléments ou modifications, envoyez un mail à contact@noustoutes.org À La Réunion, pour les, vous pouvez appelez le(lundi au samedi, de 9h à 19h) ou contacter(0 800 08 11 11, du lundi au samedi, de 9h à 20h) ou au 06 92 77 46 12 ou au 06 93 13 51 37 ou au 06 92 47 08 70Vous pouvez donner l'alerte dans une pharmacie qui contactera tout de suite les forces de l'ordre (Demander un masque 19).À La Réunion, pour, vous pouvez appelez le, vous rendre sur https://www.allo119.gouv.fr/ ou contacter le centre de recueil des infos préoccupantes pour les mineur.e.s : 0 800 22 55 55 ou 02 62 90 39 70 ou 02 62 90 33 95À La Réunion, pour demander une ordonnance de protection, vous pouvez vous adresser au tribunal judiciaire de Saint Denis, ou celui duquel vous dépendez du fait de votre lieu de résidence. ( https://www.justice.fr/recherche/annuaires À La Réunion voiciCe document a été réalisé par #NousToutes à partir des sites des associations ou des institutions spécialisées.Si vous souhaitez y apporter des compléments ou modifications, envoyez un mail à contact@noustoutes.org Charlotte Molina Lu 118 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : Un nouveau cas ce dimanche Le route de Cilaos fermée cette nuit par mesure de sécurité