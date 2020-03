Société Confinement: Des indicateurs de pollution en baisse de 70% à La Réunion

Les effets se sont fait ressentir très rapidement également dans notre île. La qualité de l’air ambiant s’est améliorée depuis le confinement. A l’instar de la Chine mais aussi de Paris, conséquence de la mise en quarantaine des populations liée au Covid-19, les niveaux de pollution ont baissé. Air Parif a ainsi enregistré "une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30 % dans l’agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d’azote".



Atmo Réunion, association agréée de surveillance de la qualité de l’air, a ainsi mesuré une amélioration notable de la qualité de l’air en seulement une semaine. Le docteur Chatrapatty Bhugwant, chef de projets à Atmo Réunion pour les polluants réglementés, a comparé les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) émis principalement par les véhicules motorisés. Entre avant et après confinement, la baisse est de 60% sur le pic de 8H sur la station urbaine de Joinville St-Denis (qui correspond à une moyenne sur l’agglomération) et de 57% le soir. A St-Pierre, la station urbaine de Luther King a relevé une baisse de 30 % le matin et jusqu’à 70 % le soir.

Le dioxyde d’azote a un effet sur la santé. Gaz irritant pour les bronches, "chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des crises. Chez l’enfant, il favorise les infections pulmonaires", rappelle le docteur Chatrapatty Bhugwant.



Entre les pics de trafic, correspondant aux heures de pointe, "les baisses sont moins significatives". Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les gens continuent de circuler dans un contexte actuel marqué par l’obligation de présenter une autorisation de déplacement.



En ce qui concerne les particules en suspension (PM10) (véhiculant hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les métaux, le dioxyde de soufre…) liées à l’activité humaines, les résultats sont moins perceptibles, explique le docteur Chatrapatty Bhugwant. En effet, les sources d’émissions sont plus nombreuses et peuvent être naturelles comme les embruns.



Le confinement et la limitation des déplacements a donc des effets positifs sur la qualité de l’air. Autre indicateur dans le vert: les "indices atmo" calculés sur plusieurs polluants dans les villes de St-Denis, St-Paul et St-Pierre "tombés entre 2 et 3 depuis le confinement alors qu’ils oscillent entre 4 et 5 selon les jours en temps normal".



Nicolas Payet







