Confinement: Attention à la qualité de l'air à la maison

Une attention particulière doit également être portée aux produits ménagers. Atmo Réunion prévient : "une surdose de produit peut nuire à la santé. Les parfums ajoutés dans les produits ménagers sont des molécules chimiques généralement irritantes pour les voies respiratoires". De même pour les insecticides et produits phytosanitaires pouvant être utilisés alors que le nombre de cas de dengue ne cesse également d’augmenter dans notre île. "Certains produits sont interdits à l’usage à l’intérieur des habitations. C’est le cas des spirales anti-moustiques". En cette période de confinement, passer tout son temps enfermé à la maison ne protège pas des polluants. Oxydes d’azote (NOx) provenant de la gazinière, moisissures, allergènes d’acariens, amiante, mais aussi monoxyde de carbone (CO) lié notamment au tabagisme...Les sources de pollution investissent nos maisons par les matériaux de construction, les produits d’entretien, le bricolage ou encore la présence d’animaux domestiques (porteurs d’allergènes).La pollution de l’air intérieur peut avoir des effets sur la santé et le bien-être: gêne olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau pouvant aller jusqu’à des allergies respiratoires, de l’asthme, cancer, intoxication mortelle ou invalidante pour les pollutions les plus graves.Ainsi dans ce contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et les restrictions de déplacements, aérer un maximum son domicile apparaît d’autant plus nécessaire . "On ne s’en doute pas, mais les logements sont plus pollués que l’environnement extérieur", indique Atmo Réunion . L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air conseille d’aérer au moins 30 minutes matin et soir pour renouveler l’air de nos logements, de nettoyer régulièrement les grilles d’aérations, mais aussi les lits, car nous y passons plus d’un tiers de la journée voire plus en période de confinement.Une attention particulière doit également être portée aux produits ménagers. Atmo Réunion prévient : "une surdose de produit peut nuire à la santé. Les parfums ajoutés dans les produits ménagers sont des molécules chimiques généralement irritantes pour les voies respiratoires". De même pour les insecticides et produits phytosanitaires pouvant être utilisés alors que le nombre de cas de dengue ne cesse également d’augmenter dans notre île. "Certains produits sont interdits à l’usage à l’intérieur des habitations. C’est le cas des spirales anti-moustiques".

