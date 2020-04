Confinaou : Le CHU lance une enquête pour évaluer le vécu du confinement chez les Réunionnais

Société Confinaou : Le CHU lance une enquête pour évaluer le vécu du confinement chez les Réunionnais Les Réunionnais vivent confinés depuis le 17 mars. Afin d'évaluer l'impact de cet isolement sur la santé et les comportements, le CHU de La Réunion lance une enquête. "Confinaou" est un questionnaire en ligne totalement anonyme qui permettra d'en savoir plus sur les conséquences du confinement sur le quotidien de la population. Voici le communiqué du CHU :





L’équipe des chercheurs du Centre d’Investigation Clinique de La Réunion – CHU Réunion, INSERM – a décidé de mener une enquête, afin d’évaluer le vécu du confinement par la population réunionnaise, et les conséquences sur leur vie quotidienne.



Cette enquête (Confinaou) est réalisée sous la forme d’un questionnaire en ligne totalement anonyme d’une durée d’environ 25 minutes. Les questions posées concernent les caractéristiques sociodémographiques, l’état de santé, la vie pendant le confinement, les conditions de logement, l’exposition à l’épidémie COVID-19, l’accès aux informations sur les mesures barrières, les connaissances sur la maladie COVID-19, les comportements vis-à-vis des mesures barrières et du confinement.



Les réponses qui seront données resteront complètement confidentielles.



L’objectif est que le plus de personnes répondent à ce questionnaire afin d’avoir un échantillon suffisant pour que cette évaluation donne des résultats significatifs et intéressants, qui seront bien sûr publiés.



N'hésitez donc pas à relayer cette information et ce questionnaire (accessible également sur le site Facebook du CHU) autour de vous et aux personnes de votre entourage n'ayant pas un accès direct à internet.



Le questionnaire est aussi disponible aux liens suivants :

- directement à l’adresse suivante : Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 à La Réunion ont-elles eu un impact sur la santé, les comportements des habitants de l’île, ainsi que des répercussions sociales, et psychologiques ?L’équipe des chercheurs du Centre d’Investigation Clinique de La Réunion – CHU Réunion, INSERM – a décidé de mener une enquête, afin d’évaluer le vécu du confinement par la population réunionnaise, et les conséquences sur leur vie quotidienne.Cette enquête (Confinaou) est réalisée sous la forme d’un questionnaire en ligne totalement anonyme d’une durée d’environ 25 minutes. Les questions posées concernent les caractéristiques sociodémographiques, l’état de santé, la vie pendant le confinement, les conditions de logement, l’exposition à l’épidémie COVID-19, l’accès aux informations sur les mesures barrières, les connaissances sur la maladie COVID-19, les comportements vis-à-vis des mesures barrières et du confinement.Les réponses qui seront données resteront complètement confidentielles.L’objectif est que le plus de personnes répondent à ce questionnaire afin d’avoir un échantillon suffisant pour que cette évaluation donne des résultats significatifs et intéressants, qui seront bien sûr publiés.N'hésitez donc pas à relayer cette information et ce questionnaire (accessible également sur le site Facebook du CHU) autour de vous et aux personnes de votre entourage n'ayant pas un accès direct à internet.Le questionnaire est aussi disponible aux liens suivants :- directement à l’adresse suivante : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/0488fbe9 A.D Lu 202 fois