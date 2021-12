Courrier des lecteurs Confidences...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 29 Novembre 2021

Slt,



......, je ne souhaite pas participer à cette nouvelle élection...je n'ai rien à y gagner. Je n'ai personne à défendre.. pour personne. Nous ne sommes pas dans la même configuration.

Je reste cependant un curieux observateur des choses qui se déroulent.

Vivre dans le détachement ne signifie pas être indifférent..ce qui serait un comble.

J'ai compris que bien vivre est d'abord vivre pour soi...et avec les distractions et les occupations qui nous apportent satisfaction...les bouddhistes appellent ça "l'égoïsme intelligent" penser à soi d'abord. Ds tout ce que tu fais, c'est toi d'abord..le plaisir que tu trouves à agir.

Quand à l'idéal de la société, je ne suis pas sûr qu'elle mérite quelque chose.

La Démocratie est devenue la tarte à la crème... elle n'a pas pas de sens. Je rêve d'un État totalitaire qui agit dans l'intérêt de son peuple au lieu de faire plaisir à tout le monde ou l'Anarchie.

L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers ou de minorités.Je ne me sens plus inscrit dans les systèmes qui ont fait leur preuve d'impuissance et d'affaibissement d'une nation...

J'aime un État fort, puissant qui s'impose, qui a sa place à la table des nations au lieu de s'agiter sur un strapontin.

Zemmour a son rôle de faire bouger les lignes des idées, de mettre sur la table des idées qui dérangent, de dire tout haut ce que chacun pense tout bas..il dicte par là les thèmes de la campagne..il a déjà gagné.

Mais c'est un intellectuel, un idéaliste, ce n'est pas un dirigeant,il n'incarne pas la fonction, il ne sera pas élu.

Les Français ne sont pas prêt à faire la Révolution en sens inverse.

Ils sont dans la consensualité ..ce que n'apporte pas Zemmour..

J'admire ton zèle, ta foi, mais j'ai appris à vivre comme je suis.

Il m'arrive d'admirer chez l'autre ce que je n'ai pas moi-même. Et je me mesure son plaisir à agir... sans le prendre à mon compte.

Je te souhaite de bien vivre tout ça.

Amicalement

Nb..Lettre à un ami qui m'informait de son engagement.