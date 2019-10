Conférences et débats autour du bien-être animal ce vendredi à St-Paul

À l'occasion de la Journée Mondiale des Animaux qui a lieu ce vendredi 4 octobre, l'association de protection animale APPAR (Agir pour Protéger les Animaux Réunionnais), accompagnée de différents acteurs du monde animalier, organise un événement qui se déroulera à la salle polyvalente de L'Etang Saint-Paul de 10h à 17h.

Pour la première fois, responsables associatifs, professionnels et bénévoles s'associent pour créer une journée d'animations, d'échanges, d'ateliers et de conférences.

Cette journée sera l'occasion pour les visiteurs d'exprimer leur constat et les mesures qu'ils aimeraient voir mises en place autour des sujets cruciaux pour la Réunion que sont l'abandon et l'errance animale.

Des mini-forums seront organisés tout au long de ce vendredi par des professionnels, intervenants autour de différents thèmes : les associations et leur militantisme (réalité et perspectives), l'éducation comportementale, les responsabilités et devoirs vis-à-vis de son animal domestique, la législation et les risques sanitaires, propositions pour un mieux vivre ensemble...

Auront lieu également des ateliers pour les enfants (les scolaires sont les bienvenus) , des animations henné et de danse, des démonstrations de chiens gardiens d'oies, une tombola...