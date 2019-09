À l'occasion de la Journée mondiale de la Paix, le COSE (Comité d'Organisation Servir Ensemble) vous convie à une conférence sur le thème "Plaidoyer pour la paix" le samedi 21 septembre 2019 à 18h à la salle de conférence de l'ex-Hémisphère Sud, situé à l' aéroport Roland-Garros.La conférence sera donnée par Thierry MALBERT, Docteur en Anthropologie, Maître de Conférences en Sciences de l'éducation à l'Université de La Réunion et animée par Omar ISSOPBANIAN, conférencier, écrivain-poète, secrétaire du GDIR.Le dialogue serein, le respect mutuel, la solidarité de tous, sont quelques-uns des garants d'un meilleur vivre-ensemble. Ils sont le ferment d'une paix durable, à l'heure où le monde traverse une crise de valeurs et doit surmonter des difficultés de tous ordres, avec son cortège de conflits déstabilisateurs.Pourtant, des initiatives heureuses et dynamiques sont entreprises chaque jour çà et là entre des personnes, des associations, des bonnes volontés, pour se connaitre d'avantage et ainsi vivre dans la paix.Vous aurez l'occasion de découvrir quelques-unes de ces initiatives lors de cette conférence.Vous aurez également le plaisir de découvrir un quatuor à corde de jeunes musiciens issus de l'orchestre "Polyphonia" de Saint André, sous la direction de Pierre VAROLe nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à l'adresse suivante: claudette.vabois@gmail.com ou par téléphone au 0693 02 43 25 ou 0692 69 85 59.