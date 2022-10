Conférence sur la réduction des risques de catastrophes dans l’océan Indien organisée par la Croix-Rouge française

La journée du 13 octobre a été désignée par l'Assemblée générale des Nations-Unies comme la journée internationale de la Réduction des risques de catastrophes et, depuis cette année, par l’Etat français comme journée nationale de la résilience. Dans un contexte où nous assistons à l’intensification et la complexification des catastrophes, liées notamment aux changements climatiques, l’acculturation à la notion de risque est devenue urgente et nécessaire. Cette journée constitue donc un rendez-vous incontournable en matière de développement de la culture du risque et de la résilience.



À cette occasion, la PIROI – Croix-Rouge française organise une conférence, gratuite et ouverte à tous sur inscription, qui cherchera à analyser les solutions pour améliorer l’accès aux systèmes d’alerte et à l’information sur les risques de catastrophes pour les populations du Sud-Ouest de l’océan Indien. Les différentes tables rondes rassembleront des intervenants de tous horizons – acteurs humanitaires, chercheurs, météorologues, agence des Nations unies, sécurité civile – pour favoriser un dialogue le plus riche possible.



Le programme de la conférence se déroulera de la manière suivante :



- Mots d’ouverture avec la présence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion ; Jérôme Gardody, vice-président du conseil d'administration de l’Université de La Réunion ; et Christian Pailler, chef de délégation de la PIROI.

- Table ronde n°1 : Panorama des systèmes d’alerte dans la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien.

- Table ronde n°2 : Les systèmes d’alerte précoce : quels sont les enjeux et solutions existantes ?

- Projection du film-documentaire « OURAGAN » réalisé par Cyril Barbançon, Andy Byatt et Jacqueline Farmer.

- Table ronde n°3 : Solutions et pratiques innovantes pour réduire les risques de catastrophes.



L’organisation de cette conférence bénéficie du soutien de la Préfecture de La Réunion dans le cadre de la journée « Tous résilients face aux risques » et de l’Union européenne et la Région Réunion dans le cadre du programme INTERREG.