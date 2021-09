Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Conférence sur l’Avenir de l’Europe Ce vendredi 10 septembre, à l’amphithéâtre bioclimatique de l’Université de La Réunion, s’est tenue la première Conférence Régionale sur l’Avenir de l’Europe en présence de la Présidente de Région Huguette BELLO, du Conseiller Régional, Wilfrid BERTIL, du Président de l’Université, Frédéric MIRANVILLE, du Député Philippe NAILLET, du Député Européen Stéphane BIJOUX, du Préfet, Jacques BILLANT et du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé des Affaires européennes, Clément BEAUNE.

La Conférence sur l’Avenir de l’Europe est composée d’une série de débats et de discussions menés par des citoyens tirés au sort, qui permettront à chacun, dans toute l’Europe, de partager ses idées. La première conférence se tient à La Réunion tout au long de ce week-end. A la fin, un rapport sera établi par les citoyens, suivie d’une restitution publique à la fin du mois d’octobre.



" L’avenir de l’Europe, c’est aussi l’avenir des Réunionnais. L’avenir du projet européen est un immense défi politique. Sa réussite ou son échec ou sa stagnation est déterminant pour notre avenir à tous, et en particulier pour la jeune génération.

Depuis 60 ans, l’Europe a tant fait. A La Réunion, l’Europe est au coeur de l’action publique. Nombre de nos infrastructures bénéficient des fonds européens.

Cette conférence doit permettre aux citoyens, dans leur diversité, de s’exprimer mais elle doit surtout permettre d’entendre leurs préoccupations. Le projet européen doit être celui de ses citoyens. Ce qui manque à l’Europe, c’est cette dimension sociale et humaine.

Nous voulons une Europe solidaire et unie. Nous voulons faire de l’emploi la priorité de l’Union Européenne. Il faut une Europe, qui combat l’exclusion, une Europe, qui reprend la marche du progrès.

L’Europe se doit de mieux valoriser la richesse de nos territoires. Elle doit prendre conscience, qu’elle bénéficie d’un laboratoire à La Réunion. Notre île est une terre ou se prépare l’excellence environnementale de demain. La Région Réunion a pour objectif l’autonomie énergétique pour notre île. "

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion







