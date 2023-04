Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Conférence nationale du Handicap : Cyrille Melchior satisfait des annonces du président de la République

Le Président de la République Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces fortes que je tiens à saluer, lors de la 6ème conférence nationale du handicap.

Je retiens notamment le remboursement des fauteuils roulants à 100%, des mesures en matière d’une meilleure inclusion scolaire, l’accompagnement à l’insertion l’aide à l’accessibilité des logements ou encore le soutien au financement de l’aide à domicile. Des mesures importantes ont par ailleurs été annoncées concernant l’école inclusive, avec la nomination d’un enseignant référent dans chaque établissement et la possibilité pour les AESH de travailler à temps complet.



Ces mesures, responsables, audacieuses et solidaires, œuvrent indubitablement à impulser une dynamique inclusive et à rendre la société française plus apte à intégrer les personnes en situation de handicap dans le quotidien de notre pays.

Elles créent surtout les leviers adaptés à la prise en compte de chaque handicap, pour qu’il ne soit plus un obstacle au plein épanouissement de l’individu.



Le Département de La Réunion, en qualité de chef de file de l’action sociale, s’attachera à faciliter et à amplifier la mise en œuvre de ces mesures, notamment en matière d’accessibilité, à travers le dispositif départemental d’amélioration de l’habitat.

La MDPH sera par ailleurs pleinement mobilisée avec la nomination d’un référent dédié qui soutiendra les bénéficiaires qui le souhaitent dans leurs démarches.



Je me félicite par ailleurs de la mise en œuvre effective de la déconjugalisation de l’AAH, sujet défendu par le Département de La Réunion, à compter du 1er , favorisant l’autonomie financière des bénéficiaires.



L’inclusion pleine et entière passe aussi par une structuration de l’offre médico-sociale. Sur ce point, le Président de la République a annoncé un plan pluriannuel de développement avec la création de 50 000 nouvelles solutions pour les enfants et les adultes d’ici 2030.

Je tiens à rappeler que le Département porte, en lien avec l’ARS, une stratégie ambitieuse de l’évolution de l’offre d’accueil à destination des publics vulnérables, notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, prévoyant la création de près de 2000 places dans les établissements médico-sociaux durant cette décennie.



Cet effort considérable, conjugué aux avancées apportées par cette 6ème conférence nationale du handicap, porte pour ambition d’améliorer la prise en charge, l’accompagnement et l’inclusion des personnes en situation de handicap. Nous y travaillerons de manière renforcée et déterminée au sein du Comité de suivi que le Chef de l’Etat souhaite mettre en place. »





Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental





Dans la même rubrique : < > PLOA : les acteurs du monde agricole dressent le bilan de la concertation régionale Aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes