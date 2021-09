Revenir à la Rubrique CASUD Conférence intercommunale du logement (CIL) du territoire de la CASUD Ce mercredi 08 septembre 2021, s’est tenue au Tampon, sous la présidence commune du Président de la CASUD, M. André Thien Ah Koon et de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Saint-Pierre, Mme Audrey Servat, représentant M. le Sous-Préfet de Saint-Pierre, la 3ᵉ Conférence Intercommunale du Logement (CIL) du territoire de la CASUD.

Étaient également présents à cette 3ᵉ Conférence :

- Les représentantes de la Région et du Département, à savoir Mme Virginie Gobalou et Mme Laurence Mondon,

- Les maires des 4 communes membres (Le Tampon, Saint-Joseph, l’Entre-Deux et Saint-Philippe) ou leurs représentants,

- Les CCAS des 4 communes membres,

- Les représentants des professionnels du secteur locatif social,

- Les représentants des usagers et associations auprès des personnes défavorisées et des locataires,

- Les représentants des services de l’État tels que l’ARS par ex.



L’ordre du jour de cette 3ᵉ CIL de la CASUD a été consacré essentiellement à la présentation du plan partenarial de gestion et d’information des demandeurs de logements ainsi qu’à celle de la Convention Intercommunale des Attributions (CIA) des logements sociaux.







Les objectifs visés de cette 3ᵉ CIL étaient de :

- Permettre l’attribution en priorité d’au moins 80 % des logements pour les demandeurs originaires des communes sur lesquelles sont implantés les logements sociaux,

- Créer davantage de mixité sociale au sein des groupements d’habitations,

- Donner les moyens aux occupants des logements sociaux de se responsabiliser davantage afin qu’ils puissent veiller à la qualité de leur cadre de vie, pour un mieux-vivre ensemble bénéfique à tous.







Pour les atteindre de nombreuses décisions ont été votées et actées, entre autres :

- Mettre les Centres Communaux d’Actions Sociales des communes au cœur du dispositif d’attribution des logements compte tenu de leur connaissance du terrain,

- L’expérimentation d’un permis de louer qui serait délivrée par les maires et destinés à lutter contre les propriétaires « reconnus » de logements insalubres et indignes (les marchands de sommeil),

- Le recrutement de 4 travailleurs sociaux,

- La mise en place d’un système de cotation de la demande de logements prenant davantage en compte les critères locaux,

- La mise en œuvre effective du principe du rayon maximal de 30 km pour les demandes au titre de la loi DALO (Droit Au Logement Opposable),

- La participation des élus dans les commissions DALO.





