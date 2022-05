Conférence des Régions Ultra-Périphériques en Martinique

Cette session de travail, dont le point central porte sur la dernière communication de la Commission européenne relative à la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de ses R.U.P., se tient sous l’égide de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.

C’est pourquoi, la Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, Madame Elisa Ferreira, participera elle-même à ces travaux, aux côtés des Présidents des neuf R.U.P. (La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les Îles Canaries), des représentants des États-membres (France, Espagne et Portugal) et des députés européens.