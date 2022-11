Conférence des Présidents des régions ultrapériphériques à Bruxelles

La Présidente du Conseil Régional, Madame Huguette Bello, participe cette semaine à la 27e Conférence des Présidents des régions ultrapériphériques.



Placée sous la présidence martiniquaise qui a accueilli une première séquence en mai dernier à Fort-de-France, celle-ci de déroule exceptionnellement à Bruxelles, au Parlement européen.



Les Présidents des RUP pourront ainsi échanger avec les députés européens avant la session partenariale prévue ce mercredi en présence des États (France, Espagne, Portugal) et de la Commissaire à la politique régionale, Elisa Ferreira.



Cette Conférence intervient dans le contexte de la crise ukrainienne et s’agissant des RUP, après la communication de la Commission européenne rendue publique en mai dernier intitulée : “Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et inclusive, et libérer le potentiel des régions ultrapériphériques“.



Avant l’ouverture officielle de cette Conférence, Huguette Bello a eu l’opportunité de rencontrer ce jour la Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en présence de Younous Omarjee, Président de la Commission du Développement régional au Parlement européen.



Troisième femme à occuper la fonction de Présidente du Parlement européen après les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine, Madame Roberta Metsola est Maltaise. Elle a échangé avec Huguette Bello sur l’engagement des femmes en politique et sur la place des régions ultrapériphériques dans l’architecture des institutions européennes.