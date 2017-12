Communiqué Conférence-débat : Le BIM pour les (petites) entreprises du bâtiment !



Nouvel outil, cette maquette numérique facilite le travail des professionnels du BTP au même titre que le mètre laser ou le dessin assisté par ordinateur et va modifier les modes opératoires entre acteurs d’un même ouvrage.

Afin de sensibiliser les entreprises à cette nouvelle technologie,



Ibrahim PATEL, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion,



A le plaisir de vous inviter à la conférence débat sur le « BIM – maquette numérique pour les petites entreprises du bâtiment » qui se tiendra le :



Mercredi 6 décembre 2017 de 13h30 à 16 heures

CCI Réunion – Hôtel consulaire

5 bis rue de Paris à Saint Denis.



En partenariat avec la CAPEB avec le soutien de l’Union Européenne et la Région Réunion.



Programme :

- 13h45 : le numérique dans le Bâtiment- BIM (en visioconférence)

Intervenants : David Morales et Patrice Beaufort - experts de la CAPEB nationale



- 15h : la maquette numérique et son déploiement chez les bailleurs

Intervenants : Valérie Lenormand (SHLMR) et Jean-François Keiser (SIDR).



- 15h40 : Témoignages – Echanges avec les entreprises.





Inscriptions :

