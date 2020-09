Conférence de presse d’ouverture de la Semaine européenne du développement durable 2020

La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 2020 a été présentée lors d'une conférence de presse organisée conjointement par l’État, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le Département, la Région, le Rectorat, le Parc National de La Réunion, le Groupement Régional des Acteurs de l’éducation à l’environnement pour un Développement Durable de l’Île de La Réunion (GRANDDIR), l’ONF et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS).



Ayant traditionnellement lieu au mois de mai (la situation sanitaire n’ayant pas permis de réaliser cet évènement à la date habituelle), cette Semaine thématique se déroule cette année du 18 septembre au 8 octobre 2020 avec un temps fort du 20 au 26 septembre.



Une édition placée sous le signe de la Biodiversité La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 2020 est placée sous le signe de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. La Réunion est riche d’un patrimoine naturel, culturel, historique et humain qui lui permettent de s’inscrire dans un développement économique compatible avec les 17 objectifs du développement durable (ODD) permettant par ailleurs la création de valeurs et d’emplois sur notre territoire.



La participation des établissements scolaires Chaque année, la SEDD met en avant les élèves des différents établissements scolaires de France. Cette année encore, les écoles, collèges et lycées de l’île, ont participé au concours d’affiches qui illustreront la SEDD dans notre département. L’école Stella Matutina, le collège Adrien Cadet et le lycée de Bellepierre ont chacun remporté le prix dans leur catégorie.