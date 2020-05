Confection de masques : devenez bénévoles à Saint-Leu

Ensemble, soutenons l’effort collectif !

Devenez bénévole de l’équipe de confection de masques de Saint-Leu à domicile ou dans deux associations partenaires qui seront mobilisées à cet effet à compter du lundi 4 mai dans la salle du Foirail et au local associatif d’Initiatives Kartié à Piton Saint-Leu.Pour cela, inscrivez-vous en complétant le formulaire en tant que couturier ou couturière ou en tant que bénévole polyvalent.Vous serez recontacté par téléphone dans les plus brefs délais par un agent communal ou un partenaire associatif afin de préciser les modalités de votre participation et la mise à disposition de tissu ou de tout autre matériel nécessaire à votre engagement citoyen.