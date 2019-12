Faits-divers Conduites sous l’empire d'un état alcoolique : 4 permis retirés sur le champ



Samedi de 1h00 à 3h00, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul, avec le concours des gendarmes de la brigade de Bois de Nèfles, ont mené une action de lutte contre les conduites addictives.



4 automobilistes ont été contrôlés positifs avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,40 mg/l, qualifiés de délits. Leur permis de conduire leur a immédiatement été retiré.



Toujours à St-Paul, les militaires ont relevé une conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, un refus d'obtempérer, un défaut de permis, six dépassements de la vitesse autorisée et trois conduites avec le téléphone tenu en main. Un cyclomotoriste, non titulaire de brevet de sécurité routière et circulant sans gants de protection, a également été verbalisé.



En zone police, 27 opérations de sécurité routière ont été menées permettant de relever 102 infractions. Huit délits ont été constatés: quatre conduites sous l’empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,58 et 01,16 mg / l d'air expiré); deux défauts d'assurance; un défaut de permis de conduire et un refus d'obtempérer.



Les 107 fonctionnaires de police mobilisés ont également sanctionné 86 autres diverses contraventions au code de la route. La mobilisation pour la lutte contre l’insécurité routière s’est poursuivie ce week-end.Samedi de 1h00 à 3h00, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul, avec le concours des gendarmes de la brigade de Bois de Nèfles, ont mené une action de lutte contre les conduites addictives.4 automobilistes ont été contrôlés positifs avec des taux d’alcoolémie supérieurs à 0,40 mg/l, qualifiés de délits. Leur permis de conduire leur a immédiatement été retiré.Toujours à St-Paul, les militaires ont relevé une conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, un refus d'obtempérer, un défaut de permis, six dépassements de la vitesse autorisée et trois conduites avec le téléphone tenu en main. Un cyclomotoriste, non titulaire de brevet de sécurité routière et circulant sans gants de protection, a également été verbalisé.En zone police, 27 opérations de sécurité routière ont été menées permettant de relever 102 infractions. Huit délits ont été constatés: quatre conduites sous l’empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,58 et 01,16 mg / l d'air expiré); deux défauts d'assurance; un défaut de permis de conduire et un refus d'obtempérer.Les 107 fonctionnaires de police mobilisés ont également sanctionné 86 autres diverses contraventions au code de la route. Nicolas Payet Lu 558 fois







Dans la même rubrique : < > Carambolage sur la quatre voies de Ste-Suzanne Le Bazar de Sainte-Suzanne en proie aux flammes