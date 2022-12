A la Une . Conduite sous stupéfiant, sens interdit, défaut d'assurance... Onze infractions relevées à St-Louis

Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 11:44

Le bilan des forces de l'ordre :



Vendredi 09 décembre 2022 après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière-St-Louis et de la brigade mobile de St-Paul ont réalisé un contrôle des mobilités en agglomération de St-Louis.



Durant cette opération, 11 infractions ont été constatées dont 1 conduite sous stupéfiants (cocaïne), 1 conduite malgré une suspension administrative, 1 défaut d'assurance, 1 sens interdit, 1 non respect "Stop" et 06 infractions concernant les équipements des véhicules.



Lors de ce contrôle, les motocyclistes ont mis en œuvre les sonomètres, récemment affectés dans chaque unité de sécurité routière. Rappel : L'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles fixe un niveau maximum de 74 dB(A) pour les voitures particulières et pour les deux roues des niveaux allant de 72 à 81 dB(A) en fonction de la cylindrée.

