A la Une .. Conduite sous alcool et stupéfiants : Un scootériste privé de deux-roues

Les gendarmes ont relevé 123 infractions lors de contrôles routiers menés ce vendredi. Un véhicule a été placé en fourrière. Par N.P - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 18:29 | Lu 359 fois

Ce vendredi eux opérations de lutte contre l'insécurité routière ont été menées conjointement par les motocyclistes de Saint Benoît et Saint Paul renforcés par les réservistes et les gendarmes territoriaux en agglomération de Saint-Benoit et Sainte-Marie. La cible : "les infractions graves génératrices d'accidents". Les deux roues motorisés, très fortement impliqués dans les accidents, ont été contrôlés également.



Dans l'Ouest en agglomération de Saint-Paul, dans le même créneau horaire, les motocyclistes ont contrôlé un cyclomotoriste circulant sans casque de protection et sans gants. "Le dépistage alcoolémie révèlera un taux de 0,80 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. De plus il avait consommé des produits stupéfiants. Son scooter a immédiatement été immobilisé et placé en fourrière", rapporte la gendarmerie.



Au total, ces actions ont permis de constater 123 infractions (une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une sous emprise de stupéfiants, 81 excès de vitesse, six usages du téléphone au volant ou encore 11 infractions aux règles de priorité, entres autres).





