Conduite sans permis, sous stupéfiant, un mineur à bord... Un automobiliste placé en garde à vue

Les forces de gendarmerie, régulièrement mobilisées pour lutter contre l'insécurité, ont procédé hier à une opération de contrôle routier sur les routes réunionnaises.



En trois heures, 28 infractions ont été relevées: une alcoolémie, une conduite sous stupéfiant, une détention de stupéfiant, sept excès de vitesse, sept usages du téléphone, cinq non-port de ceinture de sécurité et une conduite sans permis.



Un automobiliste a été placé en garde à vue après avoir cumulé un nombre considérable d'infractions. En état de récidive, l'irresponsable conduisait sous stupéfiants, sans permis, sans assurance et contrôle technique, transportait un mineur sans ceinture de sécurité et détenait des stupéfiants. Son véhicule a immédiatement été placé en fourrière et sera prochainement détruit.