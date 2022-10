Faits-divers Conduite sans permis, sans casque et sous stupéfiants : Direction la fourrière pour le deux-roues

Deux véhicules ont été placés en fourrière administrative et 23 voitures ainsi que deux deux-roues ont été immobilisés. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 09:55

Ce mercredi après-midi, les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît et des personnels de la réserve opérationnelle, ont réalisé un contrôle des mobilités visant "les nuisances sonores et les pilotes de deux-roues motorisés" en agglomération de Saint-Benoît.



Au cours de cette opération, 56 infractions ont été constatées dont 1 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 3 défauts de permis de conduire, 2 défauts d’assurance, 6 non-respects de "STOP", 11 nuisances sonores, 16 non-ports de ceinture de sécurité, 7 conduites avec téléphone en main et 10 infractions diverses.



Deux véhicules ont été placés en fourrière administrative et 23 voitures ainsi que deux deux-roues ont été immobilisés.



"Carton rouge pour le pilote d’une motocyclette qui circulait sans être titulaire du permis de conduire, sans casque et sous l’emprise de stupéfiants. Ce délinquant routier a vu son engin prendre la direction de la fourrière", rapporte la gendarmerie.