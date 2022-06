A la Une .. Conduite sans permis : "Je vous jure madame, je roulais pas"

Une fois n'est pas coutume lors des audiences du lundi au tribunal judiciaire de Saint-Denis, un jeune homme comparaissait pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis, sans assurance et recel de bien provenant d'un vol. Il comparaissait en état de récidive légale. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 16:23

C'est en larmes que le prévenu de 28 ans tente d'infléchir la décision du tribunal ce lundi. Pourtant, Dylan B., 28 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Il est jugé le 13 avril 2022 pour un ensemble d'infractions routières dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) où il écope et accepte la peine de 15 mois de prison dont 8 mois de sursis probatoire et une détention sous surveillance électronique pour la partie ferme.



Alors qu'il n'a toujours pas eu son bracelet, il se fait prendre en moto - qui s'avère être volée - le 10 mai dernier au Port, pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et recel de bien volé. Il est convoqué pour ces faits le 28 juin ... soit demain !



Ce n'est pas tout, le 25 juin, il est contrôlé au volant d'une voiture alors qu'il est sous le coup d'une annulation judiciaire du permis de conduire, sans assurance et cette fois, avec en plus un taux d'alcoolémie de 0,98 g/l d'alcool dans le sang. Résultat : il est placé en garde à vue et déféré ce lundi matin en vue d'une comparution immédiate.



À la barre, il reconnait les faits et s'excuse, il convient de le souligner. Pour autant, il a une explication plus ou moins rationnelle à tout. Par exemple, lorsqu'il fuit la police en moto volée le 10 mai, il indique qu'il savait que la moto était peut-être volée mais qu'elle servait à tout le monde dans le quartier et, pour finir, il conclut : "Je ne me suis pas arrêté car je savais que j'allais mettre un bracelet et que j'irais en prison. Je l'ai prise 2 minutes pour aller chercher des cigarettes, mais les policiers, ils ont rajouté des trucs vraiment".



"C'est son casier qui pose problème, respecter la loi, c'est à la portée de tous"



Pas vraiment du goût de la présidente qui le fait répéter deux fois et lui demande s'il est certain de vouloir maintenir sa déclaration. Pour les faits du 25 juin, là aussi l'explication est simple : il venait de choquer la voiture pour un camarade et selon lui, il n'a même pas roulé, "je vous jure madame, je roulais pas", dit-il à la présidente ! Comment ne pas le croire... Pour l'alcool et le permis, il reconnaît. Au final, ce sont trois séries de faits en moins de 2 mois pour ce jeune homme qui fait état de cinq condamnations à son casier judiciaire. "C'est son casier qui pose problème, respecter la loi, c'est à la portée de tous. Il écope d'une lourde peine le 13 avril dernier et il remet ça le 10 mai et le 25 juin. Aujourd'hui, il ne donne aucune explication", tance le parquet qui requiert 9 mois de prison, la révocation de 3 mois du sursis précédant ainsi qu'un mandat de dépôt.



Pour sa défense, la robe noire explique au tribunal que son client "a reconnu les faits et qui'l mesure aujourd'hui les conséquences de ses actes. Il a la volonté de vouloir s'en sortir malgré son manque d'explications. Il prend conscience de la stupidité et de l'inconscience de son comportement. Tout n'est pas perdu avec lui", plaide la défense.



En pleurs durant la plaidoirie, le prévenu écope de 12 mois de prison plus 3 mois de révocation de sursis et se voit décerner un mandat de dépôt. Pour la petite histoire, il convient d'indiquer que les 7 mois ferme qu'il devait passer sous bracelet vont sans doute être mis à exécution par le juge d'application des peines.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur