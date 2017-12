Conduite en état d'ivresse : Un père de famille noie son chagrin dans l'alcool

Cet Avironnais d’une cinquantaine d’années a un problème avec l’alcool. Il boit depuis que son fils, âgé de 16 ans a été tué en 2002 d’une balle dans le dos. Un an plus tôt, un autre de ces fils a été grièvement blessé, également par un coup de fusil. Ce vendredi, ce père de famille était jugé, dans le cadre d'une comparution immédiate au tribunal de St-Pierre, car il n’hésite pas à prendre le volant alors qu’il est ivre. 9 mentions pour conduite en état d'ivresse figurent à son casier judiciaire.



Cette fois-ci, le mis en cause a été interpellé mardi soir aux Avirons, son véhicule immobilisé au milieu de la rue, bloquant le passage.



Son ami en scooter a bien tenté de le convaincre de déplacer sa voiture, en vain. L'homme, visiblement très alcoolisé, refuse de partir. Alertés, les gendarmes de la brigade de l’Etang-Salé découvriront de nombreux cadavres de bières dans le véhicule. Alors qu’ ils tentent de le raisonner, le quinquagénaire qui tient à peine debout, s’emporte, insulte son ami et se montre agressif avec les forces de l’ordre.



Placé en garde à vue, le lendemain à 8h45, l’homme présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,42 mg par litre d’air expiré.



Son permis lui ayant été déjà retiré et le véhicule non assuré, sans compter les nombreuses condamnations pour le même type de fait, l'homme a écopé de deux ans d’emprisonnement dont un an de sursis et une mise à l’épreuve de deux ans.



Le tribunal l’a également condamné à suivre des soins, à l’interdiction de conduire pendant trois ans et à la confiscation de son véhicule. Sorti de prison en juillet 2016, il a dû y retourner dès la fin de l'audience.