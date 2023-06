A la Une . Conduite accompagnée : un père guidant sa fille contrôlé positif, son permis est suspendu

Les gendarmes ont multiplié les contrôles durant ce week end. Parmi les prises insolites de ces trois jours, celle d’un père censé assurer la conduite accompagnée de sa fille. Par LG - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 18:39

Ce vendredi 9 juin de 14h00 à 18h00, les militaires de la Compagnie de Saint-Benoit ont organisé un service de contrôle des vitesses sur la RN2 dans l’Est. Au cours de cet après-midi, 16 infractions ont été relevées dont 14 excès de vitesse, une conduite avec pneus lisses et une non mutation de carte grise. Ce service était le 8ème du genre organisé par les gendarmes de Saint-Benoit durant la semaine. A cet effet, ce sont 119 infractions qui ont été constatées en une semaine sur les secteurs accidentogènes de la côte Est.



Ce samedi 10 juin de 22h00 à 02h00, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis ont réalisé un service de contrôle des conduites addictives sur le secteur de Saint-Louis.



A 23H40 ce jour-là, les militaires interceptent une voiture à bord de laquelle se trouve une jeune fille de 19 ans accompagnée de ses deux parents et deux autres membres de sa famille. La conductrice se trouve en condition de conduite accompagnée, sous la responsabilité de son père, passager avant droit. Les dépistages de l’alcoolémie pratiqués sur ces deux personnes se révèlent négatifs pour la conductrice mais positifs pour l’accompagnant (1.74 g/l). Dans ces conditions particulières, le permis de l’accompagnant a fait l’objet d’une mesure de suspension. Son véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.



Dans le même temps, sur la côte Est, les motards de la brigade motorisée de Saint-Benoit et les gendarmes de Sainte-Marie ont tenu un poste de contrôle routier sur le secteur de Gillot. 9 infractions ont été relevées dont 5 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants, un défaut d’assurance et un défaut de contrôle technique. 7 véhicules ont été immobilisés par les militaires.



Encore et toujours les boîtes de nuit



Enfin, ce dimanche de 01h00 à 05h00 du matin, poursuivant leurs actions de lutte contre les conduites addictives, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul appuyés des réservistes de la gendarmerie ont procédé à un contrôle aux abords des établissements festifs de Saint-Gilles les Bains. Pas moins de 80 usagers de la route ont été soumis aux dépistages de l'alcoolémie et des stupéfiants.



11 automobilistes étaient positifs à un usage excessif de boissons alcoolisées et 5 d'entre eux devront s'expliquer prochainement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Le bilan du week end :



nombre de services réalisés : 26

nombre d'infractions : 193

nombre de rétentions de permis : 21

nombre d’alcoolémie : 15

nombre de conduite sous stupéfiants : 8

nombre d’immobilisation fourrière : 40 dont 16 en fourrière

nombre de défaut d'assurance : 5

nombre de défaut de permis, conduite sous suspension/annulation : 5

nombre de vitesse excessive : 79 dont 25 avec interception

nombre d’usage téléphone / distracteurs : 25

nombre de non port de ceinture : 4

nombre de défaut de contrôle technique : 6

nombre de non respect de priorité : 9

nombre non port de casque et d'équipement : 4

nombre de nuisances, pollutions, incivilités et défauts d’homologation : 18

Les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière ont tenu un stand de sécurité routière au salon de la Moto à Saint-Denis. Cette initiative portée par Monsieur 2RM de l’ONISR a permis de sensibiliser les usagers au risque routier en général et de présenter aux pilotes de 2 roues motorisées la trajectoire de sécurité. Plus de 200 pilotes se sont présentés au stand. En vu de remercier tous les participants pour leur engagement à rendre nos routes plus sûres, la préfecture a mis en jeu, sous forme de tirage au sort, un gilet air-bag.