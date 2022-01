Conductrice de bus insultée : Un jeune du RSMA devant le tribunal le 5 juillet prochain

Ivres, ils se sont montrés particulièrement véhéments ce vendredi-là envers la conductrice de bus de la ligne desservant le quartier de Terre Sainte. Un des membres du groupe de jeunes est allé jusqu’à l'insulter et exiger le remboursement de son titre de transport.



Face à la violence des propos, la conductrice a refusé de reprendre la route. Les jeunes ont finalement quitté le bus.



Une plainte a été déposée. L’enquête des policiers est remontée jusqu’à un jeune Portois d’une vingtaine d’années inscrit au RSMA. Placé en garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits et a mis son comportement répréhensible sur le compte de l’alcool.



Son casier judiciaire est déjà entaché de plusieurs mentions, notamment pour outrage et rébellion. Il devra s’expliquer sur ces faits devant la justice le 5 juillet prochain.