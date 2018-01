Condoléances du préfet de La Réunion à la famille de Guy Lefèvre

Le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, et le directeur des affaires culturelles - océan Indien, Marc Nouschi, ont appris avec une profonde tristesse le décès de Guy Lefèvre, artiste maître verrier.



Né à Madagascar en 1933 à Fianarantsoa de parents d'origine réunionnaise, Guy Lefèvre grandit sur la grande île et doit, suite au décès prématuré de son père, travailler très tôt. Ses premières sculptures sont exécutées dès l'enfance dans des pains de cire d'abeille et sa passion pour les vitraux et leurs jeux de lumière naît durant sa scolarité chez les religieuses.



Il ouvre un premier atelier à La Réunion en 1967 dans les rampes de Saint-François puis, rue Mazagran enfin, à l’Éperon et répond ainsi aux nombreuses commandes notamment en matière d'art sacré.



L'exposition : « De l'ombre à la lumière » que lui consacre en 2016 le musée de Villèle dans la Chapelle pointue, suivie du livre hommage publié la même année aux éditions Ter'la, démontrent la richesse de son œuvre que nous pouvons admirer dans 51 églises réunionnaises mais aussi dans des édifices publics, telle la « cascade de lave « qui accueille les arrivants à l'aéroport Roland Garros ou encore, chez des particuliers. Car Guy Lefèvre était aussi céramiste, sculpteur dessinateur, peintre et restaurateur.



Le préfet de La Réunion et le directeur des affaires culturelles – océan Indien adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.