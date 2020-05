Communiqué Condoléances du préfet de La Réunion à la famille de Bernard Siriex Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 21:57 | Lu 96 fois

Jacques Billant, préfet de La Réunion, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Siriex, ancien président de la FRBTP décédé le 6 mai 2020, à l’âge de 64 ans.



Bernard Siriex a œuvré pendant 35 ans au service de la filière du bâtiment et des travaux publics à La Réunion. Il a fait une partie de sa carrière au sein de la société de cimenterie Holcim qu'il dirigea de 2012 à 2015 .Il fut également président de la FRBTP pendant 10 ans et en était encore administrateur honoraire. Il était également représentant de la filière au sein de la Fedom.



Acteur économique local majeur, il s'est impliqué avec force dans toutes les grandes négociations du secteur du BTP de ces dernières années. Fervent défenseur du logement social et membre actif du Haut Conseil de la Commande Publique, Bernard Siriex était un homme engagé et déterminé, il était un homme de convictions, il était un acteur qui a beaucoup compté dans la vie économique de La Réunion.