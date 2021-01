Conditions météorologiques : appel à la vigilance

Au regard des intempéries actuelles observées à La Réunion et de la vigilance fortes pluies déclenchée par Météo France, la Ville de Saint-Paul appelle la population à la plus grande prudence.



Si vous devrez prendre la route, soyez prudents.



Respectez les déviations mises en places. Ne tentez jamais de franchir à pied ou en voiture les radiers submergés, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l’être soudainement.



N’entreprenez pas un sport de loisir de pleine nature, toute promenade en forêt ou sortie en montagne.



Prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à une éventuelle montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.



Le numéro d’appel en cas d’urgence est le 0262 45 43 45.