La grande Une Condition animale : L’immobilisme de la DAAF pointé du doigt

Si les services de l'Etat ont affirmé leur volonté de travailler sur les problématiques d'errance et de maltraitance animales, des acteurs du monde associatif déplorent un manque de réactivité sur des dossiers pourtant fournis. Par Marine Abat - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 14:04 | Lu 525 fois

"La condition animale est une préoccupation majeure des pouvoirs publics dans le département". Voilà la théorie affichée par les services de l’Etat à La Réunion. Quand on passe à la pratique, la réalité semble tout autre, à en croire des acteurs de la protection animale.



En effet, si la Préfecture a déjà eu l’occasion de faire part de sa "volonté affirmée" d’intervenir "pour diminuer le nombre de chiens errants et pour renforcer la lutte contre la maltraitance animale par la mobilisation de moyens conséquents", des membres associatifs regrettent de voir leurs signalements, pourtant fournis, dépourvus de suite. La DAAF (fusion de la direction des services vétérinaires et de la Direction de l'agriculture et de la forêt), est particulièrement dans le viseur.



Quelques exemples…

● Premier exemple, le signalement d’un commerce visiblement illégal de bergers allemands, depuis plus d'un an. Pour faire croire à un élevage légal, l’ "éleveur" affiche un numéro de Siren sur son site internet. Problème : le numéro correspond à celui d’un centre de formation continue pour adulte (rien à voir donc avec le commerce d’animaux) liquidé en août 2019. Par contre, sur lof-select (site recensant les animaux Lof), "l'élevage" dispose de nombreux animaux. Tous ces faits ont été indiqués aux services de l’Etat il y a plus d’un an par l’association Pa d'Ac ( Protégeons nos Animaux des Actes Cruels ). Mais l'élevage existe toujours.

● L’association a également transmis il y a plus d'un mois des informations concernant un maitre-chien, qui selon toute vraisemblance fait commerce sans Siret et du mordant (c’est-à-dire apprendre des chiens à mordre) sans autorisation. "Selon nos sources, ses chiens vivent dans des kennels (cages de transport, ndlr) à l’intérieur du véhicule de Monsieur. Il possède à l’intérieur de son domicile un certain nombre d’autres chiens, tous typés bergers allemands, malinois, bergers hollandais, qui vivent eux aussi dans des kennel. Leurs conditions de vie sont catastrophiques, certains sont à deux dans les caisses, un mâle et une femelle de préférence", expliquait l’association dans un document transmis à la Daaf. Des colliers donnant des décharges électriques seraient en outre utilisés.

● L’individu, régulièrement tagué sur des publications de particuliers tentant de replacer des chiens de ce type, vendrait ensuite les animaux par le biais de son réseau. "Tout le monde est au courant mais personne ne fait le ménage. Là il liquide les stocks. Ça va conduire à relâcher dans la nature des chiens agressifs ", déplore la vice-présidente de Pa d'Ac. "Il y a eu un signalement fait à la daaf et au CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité) expliquant qu'il travaillait avec un animal non certifié, dans un lieu accueillant du public", précise-t-elle en outre. "Nous avons amené la preuve. Rien que ça aurait dû déclencher un contrôle chez lui. Au lieu de ça, il a pu se débarrasser de l'animal tranquillement sur les réseaux sociaux".

● Un groupe sur lequel prospèrent les annonces illégales a également été signalé, avec des informations concernant l’administratrice du groupe (femme d'un adjudant-chef), complice de fait de ces pratiques. La vice-présidente de l'association Pa d'Ac a été auditionnée en juin 2020 mais le groupe a depuis gagné près de 3000 membres… Notons en outre que ce groupe n'est qu'un parmi beaucoup, où les annonces illégales proliférent

● ​Autre exemple, celui d’une chèvre qui reste identifiée au nom de la DAAF après avoir été sauvée avec d’autres animaux détenus dans des conditions déplorables. La cession à une ferme pédagogique, demandée depuis plusieurs mois, se fait toujours attendre.

● La DAAF a également été informée par notre biais de maltraitances réalisées dans et autour d’une maison délabrée et inhabitée de Sainte-Clotilde. Nous nous étions rendus sur place, informés par un lecteur. Nous n’avons pas été auditionnés, mais nous avons été informés que la DAAF souhaitait qu’un article ne soit pas publié dans l’immédiat, pour "ne pas perturber l’enquête". Mais plusieurs semaines après, impossible de savoir s’il y a eu une quelconque avancée. Toujours est-il que des faits similaires dans le même quartier avaient déjà été rapportés il y a près d’un an. Notons en outre que la police, appelée à plusieurs reprises, aurait refusé de se déplacer.





● En août 2019, une liste de signalement a été faite par Pa d'Ac parmi lesquels, des faits de maltraitance sur un husky (coups, insultes, endroit confiné). L'absence de réaction aura conduit une personne du voisinage à déposer un mois plus tard une main courante avec le mauvais intitulé (acte de cruauté). "Nous avions envoyé tous ces exemples comme demandé lors de la consultation, mais nous n'avons jamais eu de retour", déplore la vice-présidente.



Le travail "prémâché" par les bénévoles



De quoi faire bondir l’association Pa d'Ac, au vu du nombre conséquents d’éléments fournis, et du peu de retours des services de l’Etat. "On leur fournit tous les éléments, on fait tout le travail en amont, il faut aussi qu’on vienne les border ?", ironise la vice-présidente. "C’est quoi, de l’incompétence ? Un manque de volonté ? Un manque de respect ?".



À noter que de son côté, dans le compte-rendu de 2019, la DAAF pointait les manquements des polices municipales : "Il est constaté un manque d’action de la part des polices municipales et un nombre relativement important de plaintes concernant des maltraitances de la part des particuliers" peut-on lire. En 2018, les 29 plaintes enregistrées et traitées n'ont d'ailleurs donné aucune suite.



En 2020, la DAAF a réaffirmé sa volonté de se positionner en centralisateur. "On nous demande de passer par la DAAF, donc on ne dépose pas de plainte. On se tape l’enquête en amont mais on est pieds et poings liés. On nous avait promis des retours, mais nous n'en avons jamais. C’est d’un mépris sans nom", poursuit la vice-présente de Pa d'Ac, excédée. "Si au moins on savait que les choses avancent, mais on sait que ce n’est pas le cas", ajoute la présidente. Remontée, l'association n'exclut pas d'intenter des actions en justice pour les différents manquements.

