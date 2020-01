Condamnée, la CISE rappelle la responsabilité des collectivités

La société CISE Réunion prend acte de la décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis dans l’affaire qui l’oppose à M. Maxime Leclercq. Cependant, elle souhaite rappeler que les investissements, notamment en matière d’unités de potabilisation, sont du ressort des collectivités. CISE Réunion travaille depuis plusieurs années avec ces dernières pour les accompagner à la mise en place progressive des unités de potabilisation sur l’ensemble du territoire.



Un travail qui s’est concrétisé dernièrement à Saint-André avec l’inauguration de l’unité de traitement d’eau potable de Dioré. Cette unité complète les forages en exploitation et permet déjà à 90 % des Saint-Andréens de disposer d’une eau potable 24h/24, 7J/7. Les travaux de raccordement des habitations de Bras-des-Chevrettes au nouveau forage du Désert permettront d'ici mi-2020 de garantir une eau potable pour l’ensemble de la population de Saint-André.



A la Réunion, l’eau provient soit de forages (dans les nappes phréatiques) soit de captages (eau de surface, de rivière). Contrairement à l’eau de forage, qui n’a pas besoin de subir de traitement très important, les eaux de surfaces (c’est à̀ dire les eaux de rivières) doivent être traitées pour être considérées comme potables.



En 2016, L’ARS OI a initié un plan d’action, Le plan eau potable, pour sécuriser et améliorer la distribution de l’eau potable à la Réunion. L’objectif est d’équiper en unité de potabilisation chaque commune reliée à de l’eau de surface.



L’Europe, l’Etat, la Région, l’office de l’eau, ont mis à disposition des collectivités (responsables des investissements et des mises en conformités) 100 millions d’€ pour permettre les travaux de mises aux normes.



18 communes ont répondu à l’appel et devraient se mettre aux normes d’ici 2020.