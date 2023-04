A la Une . Condamné à 9 mois ferme pour l'agression sexuelle présumée de sa belle-fille mineure, un avocat dionysien fait appel

Le 28 octobre dernier, une robe noire du chef-lieu spécialisée dans les affaires administratives était condamnée pour des attouchements incestueux sur la fille de sa compagne âgée entre 8 et 12 ans au moment des faits. La défense avait plaidé la relaxe pour une tardive dénonciation des faits et pour les fluctuations dans les déclarations de la victime présumée. L'affaire sera rejugée en appel. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 15:18









Âgée de 24 ans en 2011, elle avait dénoncé les faits. Elle avait également écrit à son agresseur pour lui exprimer sa douleur et aurait obtenu une réponse. Le couple s'était séparé suite à ces révélations.



Au cours de l'information judiciaire ouverte en 2018, le mis en cause a toujours nié les faits comme lors des confrontations avec son accusatrice. Pour la robe noire du barreau de Saint-Denis, il s'agirait d'une vengeance par jalousie orchestrée par son ancienne compagne





A la barre, l'avocat de 70 ans a dénoncé "une construction mentale" de son ancienne épouse et de sa belle-fille. Interrogée à son tour, cette dernière avait indiqué n’avoir "aucun esprit de vengeance". Pour les intérêts de la partie civile, le bâtonnier George André-Hoarau a fustigé la toute puissance du prévenu, un brillant pénaliste, un homme politique connu, qui "a su ne pas aller trop loin pour ne pas laisser de traces".



Lors de l'audience de fin 2022, plusieurs témoignages, dont ceux d'ex petits amis de la plaignante, ont corroboré les faits. Même chose pour la demi-sœur de la plaignante dont les nombreux échanges épistolaires montrent qu'elle était au courant et très affectée par les faits reprochés à son père.

A la barre, l'avocat de 70 ans a dénoncé "une construction mentale" de son ancienne épouse et de sa belle-fille. Interrogée à son tour, cette dernière avait indiqué n'avoir "aucun esprit de vengeance". Pour les intérêts de la partie civile, le bâtonnier George André-Hoarau a fustigé la toute puissance du prévenu, un brillant pénaliste, un homme politique connu, qui "a su ne pas aller trop loin pour ne pas laisser de traces".

La peine de 2 ans de prison avec un mandat de dépôt à effet différé avait été requise par le ministère public qui a souligné la constance et la cohérence des déclarations de la victime. "L'orchestration d'une vengeance" dans un dossier vide de preuves "pour régler des comptes" pour le ténor du barreau parisien, Me Yassine Bouzrou, qui a plaidé la relaxe et fait appel de la condamnation de son client à 18 mois de prison dont 9 avec sursis.