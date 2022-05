A la Une . Condamné à 9 mois de prison pour avoir volé 5 briquets et une lampe

L'audience de comparution immédiate avait à juger un homme pour des faits de vol en récidive. Le larcin impressionne - 5 briquets et une lampe torche - laisse impatiente la salle d'audience quant aux explications de son auteur. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 10:30

Mathieu P. est un amateur de vol. Son casier judiciaire l'atteste : 20 mentions dont 18 pour des vols. Le 30 avril dernier, dans la commune de Saint-Benoît, c'est la deuxième fois qu'il pénètre dans la même maison en moins d'un an. La propriétaire, absente mais avertie d'une présence en sa demeure, arrive et surprend le voleur. Il est pris en flagrant délit avec cinq briquets et une lampe torche. Il tente de s'enfuir mais elle le somme de rester, alors il reste. Il sent fortement l'alcool. Elle constate qu'il a cassé la baie vitrée avec un pied de biche.



La gendarmerie intervient et le place en garde à vue. Il s'avère que Mathieu P. est sous curatelle. L'expert qui l'ausculte indique qu'il est atteint de déficience mentale légère mais est accessible à une sanction pénale. Son avocate demande une contre-expertise à la présidente estimant, en le désignant, qu'il est bien plus déficient qu'il n'y parait mais le tribunal refuse. Il est jugé séance tenante. Complètement penaud et muet à la barre il répond oui ou non de la tête benoitement.



"Il n'est pas acceptable de rentrer chez quelqu'un pour voler, il faut qu'il l'entende !" insiste la procureure qui demande 15 mois de prison dont 5 mois assortis d'un sursis ainsi qu'un mandat de dépôt. "J'ai de la peine pour lui et pour notre société. Il faut trouver une solution ! c'est la 19ème fois qu'il comparait pour des faits de vol. 10 mois ferme pour 5 briquets et une lampe... il a plus besoin de soins renforcés" répond la défense. Mathieu P. est finalement condamné à 15 mois de prison dont 6 mois de sursis et écope d'un mandat de dépôt.



