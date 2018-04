Condamné à 7 reprises pour conduite en état d'ivresse, il récidive : Plus de 2,5 g dans le sang et un accrochage

C'est plus fort que lui...Déjà condamné à 7 reprises pour conduite en état d'ivresse, un quinquagénaire prenait à nouveau place dans le box des accusés hier au tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Samedi dernier, après avoir accroché un véhicule à Saint-Pierre, il avait été intercepté avec plus de 2,5 grammes d'alcool dans le sang. De plus, comme rapporté par le JIR, il conduisait sans permis et sans assurances.



Son jugement a été reporté au 7 mai prochain en raison du mouvement de contestation des avocats.



En attendant, il a été placé en détention provisoire.