Condamnation de Didier Robert : la date de l'audience d'appel a été fixée

Le 21 mai dernier, le tribunal correctionnel a condamné Didier Robert à trois ans d’inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis , dans l'affaire des musées régionaux.Il avait été reconnu coupable d'abus de biens sociaux et de non déclaration de certains revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait en revanche été relaxé pour les chefs d'inculpation de concussion et de prise illégale d'intérêts.Dans la foulée, celui qui était encore président de Région avait fait appel de sa condamnation, ce qui lui avait permis de se présenter aux régionales, avec le résultat que l'on sait.Les différentes parties viennent de se mettre d'accord sur la date du 10 février 2022 pour l'examen du dossier devant la cour d'appel de St-Denis.