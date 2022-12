Communiqué Condamnation de Brigitte Bardot : Réactions à La Réunion

Jugée en appel après avoir qualifié les Réunionnais "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", Brigitte Bardot a été condamnée à une amende de 10.000 euros, soit deux fois moins qu'en première instance, mais aussi à une parution à ses frais d'un extrait du jugement pendant trois jours dans Le Quotidien de La Réunion et Le Journal de l'Île. Une décision qui fait réagir à La Réunion :

[Article mis à jour régulièrement] Par N.P - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 16:09

La justice a tranché : Brigitte Bardot raciste

Quasiment 3 ans après ses propos insultants envers les Réunionnais, Brigitte Bardot a été reconnue coupable d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

Peu importe le montant de l’amende, l’essentiel c’est que les nombreuses plaintes portées, dont la mienne, ont suivi leur cours et ont abouti à ces condamnations ; de Bardot et de son collaborateur.

Cette décision s’ajoute à d’autres, Bardot en étant coutumière, qui ont reconnu raciste l’ex actrice de 87 ans.

Je me réjouis de l’unanimité qui s’est réalisée à la Réunion et en métropole : ministre, préfet, élus, associations, citoyens.

Personne n’a le droit de toucher et de salir nos coutumes ;

Personne n’a le droit de toucher à notre bien vivre ensemble.

Le venin du racisme ne passera pas mais demeurons vigilants et réactifs.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion







Réaction à la condamnation de Brigitte Bardot



La condamnation en appel ce jeudi 15 décembre 2022 de Brigitte Bardot à 10.000 € d’amende pour des propos injurieux, tenus en 2019 envers les Réunionnais est une bonne nouvelle, qui, espérons-le, servira de leçon à ceux qui par-delà les océans salissent notre réputation.

Depuis trop longtemps, notre île et ses habitants subissent de violentes critiques, notamment en provenance de prétendus « défenseurs de la cause animale » éloignés.

Nous serions, selon eux, un lieu maudit, une terre de maltraitance, de pratiques barbares, essentiellement depuis le triste épisode des chiens utilisés en appâts pour la pêche, datant pourtant des années 2000. Il convient de rappeler que l’auteur de ces faits n’était pas en possession de toutes ses capacités, et avait été condamné à cette époque. Ces pratiques n’existent plus à l’île de la Réunion, et pourtant elles sont régulièrement remises sur la table par des agitateurs, comme si elles étaient contemporaines, pour exacerber l’opinion et inciter à la haine envers notre territoire.

Par ailleurs, s’agissant de l’errance animale ou encore des maltraitances, de nombreux efforts et progrès ont été réalisés ces dernières années, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il est de la responsabilité des personnes et associations qui œuvrent dans ce domaine d’inscrire leurs actions dans une perspective d’accompagnement et d’éducation, bien plus efficace sur le long terme, plutôt que dans la surmédiatisation de chaque fait divers local touchant les animaux, conduisant à cristalliser le débat.

Rappelons qu’en France métropolitaine, on estime à 100 000 le nombre de chiens et de chats qui sont abandonnés chaque année avant les vacances d’été. Il s’agit là d’une cruauté et d’une responsabilité vis-à-vis des animaux de compagnie bien plus grande que celle que l’on tente régulièrement de nous attribuer, et que nous nous gardons bien ici d’ailleurs de commenter.

En espérant que cette décision de justice confirmé aujourd’hui en appel puisse ouvrir une ère plus apaisée, profitable à la cause animale sur le territoire réunionnais.



Jean François Nativel

Représentant île de la Réunion et Outre-mer du Mouvement de La Ruralité (LMR)

Conseiller départemental 19e canton