Concours piles et bouchons : Remise des prix aux heureux gagnants !

Nous vous dévoilions mardi dernier les résultats de notre Jeu concours piles et bouchons … Nous vous présentons les classes gagnantes en images à l’occasion de la remise des prix qui a eu lieu ce jeudi 27 février dans leurs établissements.Voilà les marmailles qui ont collecté le plus de bouchons ou de piles pour cette édition !Les quantités de piles et bouchons récoltées sont impressionnantes … Le tri et le recyclage ont été adoptés par les écoles et familles participantes. Les comportements évoluent chaque année davantage sur le territoire de la côte Ouest en faveur de notre environnement et nous vous en remercions.Un grand bravo aux 3 classes gagnantes, arrivées en tête du classement général !Les représentants du TCO ont eu le plaisir d’offrir aux 83 élèves gagnants la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.