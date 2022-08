Communiqué Concours photos des zones humides de La Réunion

Le concours photos sur les zones humides de La Réunion se termine dans un mois. La Régie

RNNESP, organisme gestionnaire du site de l’Etang de Saint-Paul - Réserve Naturelle Nationale et

Zone Humide d’importance internationale Ramsar, et ses partenaires organisent la quatrième

édition du concours photo sur les zones humides réunionnaises. Gratuit, il est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels. Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 09:14

Le concours photo vise à sensibiliser le public à la variété des zones humides présentes sur le département de La Réunion et aux trésors de biodiversité qu’elles préservent. Enfin, il tend à montrer les liens qu'entretiennent notre société réunionnaise avec elle (pêche, agriculture, tourisme...). Les zones humides sont partout A La Réunion, les zones humides sont situées sur plusieurs communes et à différentes altitudes. Elles offrent, par conséquent, une très grande diversité de milieux (étang, mares, embouchures de rivieres et ravines...). Par ailleurs, ces écosytèmes abritent une flore riche (fougères, cypéracées, aracées, malvacées...), une faune d’exception (oiseaux, insectes, mammifères, poissons...) et des mosaïques paysagères.



Ainsi les photographes peuvent se rendre au Bas de la Rivière Saint-Denis, à l’Etang du Gol, la pandanaie à la Plaine des Palmistes, au Grand Etang à Saint-Benoît, l’étang de bois Rouge à Saint-André ou encore à l’embouchure de la Rivière Saint-Etienne pour capturer les plus belles images de zones humides.



5 catégories et 8 prix à remporter Le concours photo comprend 5 catégories :



- FAUNE : Photographie d’une espèce animale présente dans une zone humide de La Réunion.



- FLORE : Photographie d’une espèce végétale présente dans une zone humide de La Réunion.



- PAYSAGES ET ESPACES NATURELS : Photographie d’ambiance d’un paysage d’une zone humide de La Réunion.



- MACRO : Photographie d’une espèce issue de la micro faune (insectes, papillons, libellules, araignées, escargots…) vivant dans les zones humides de La Réunion.



-NOIR ET BLANC : Photographie artistique en noir et blanc d’une zone humide de La Réunion.



8 prix seront décernés aux gagnants lors de la quatrième édition d’Intermèdes Nature, au mois de novembre 2022 et répartis ainsi : 5 prix par catégorie, 1 grand prix toute catégorie, un prix Jeune public (12 à 17 ans) et 1 prix du public (votation par sur internet en novembre 2022).



Les photos doivent être envoyée à concoursphoto@reserve-etangsaintpaul.fr La date limite de participation est fixée au 24 septembre 2022 à 23h59 (Heure de La Réunion).



Une remise de prix et une expo photo



Les résultats seront prononcés à Lespas culturel Leconte de Lisle lors de la quatrième édition d’Intermèdes Nature - Les nuits du film de nature de La Réunion. Les photos primées seront exposées sur l'année 2022 à la Maison de la RNN Etang de Saint-Paul. Le règlement du concours photo est disponible en téléchargement sur le site de la RNN Etang de Saint-Paul. Pour faciliter la localisation des zones humides réunionnaises une carte est consultable sur le même site.