Concours photo “Les zones humides de La Réunion” : Votez pour votre cliché préféré !

Cinq catégories étaient représentées : “Faune, Flore, Paysages et espaces naturels, Noir et blanc, et Macro”. Les photographes amateurs et professionnels ont posé un regard intense sur les zones humides de La Réunion.Les zones humides (étangs, pandanaies, embouchures de ravines et rivières…) sont des écosystèmes rares à La Réunion. Elles participent activement à la protection des populations, à la diminution de l’impact des changements climatiques ainsi qu’à la protection d’une biodiversité riche (poissons, insectes, oiseaux…)Pour clore ce concours, le vote pour décerner le Grand Prix du Public aura lieu du 02 novembre au 10 novembre inclus sur internet.Pour voter, il suffit de se rendre sur le site internet de la Réserve en cliquant ci-après : Vote Grand Prix du public Toutes les photos sélectionnées sont disponibles sur notre site internet ici : 25 photographies sélectionnées Les résultats du concours photo seront annoncés le 12 novembre 2021, lors d’ Intermèdes Nature, les nuits du film de nature de La Réunion.