Concours photo Étang Saint-Paul | Votez pour votre cliché préféré (jusqu’au 10 novembre) !

Pour clore ce concours, c’est maintenant à vous de voter afin de décerner le Grand Prix du Public (du 28 octobre au 10 novembre inclus). Pour voter, rendez-vous sur le site internet de la Réserve en cliquant ici.

Pour faire votre choix parmi les 22 photographies sélectionnées, visionnez la galerie photos.





Un final en beauté !

Les photographes amateurs et professionnels ont posé un regard intense sur les zones humides de La Réunion. Ce sont plus de 130 photographies qui ont été adressées à la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul , toutes catégories confondues : Faune | Flore | Paysages et espaces naturels | Les hommes | Insolite.Les résultats du concours photo seront annoncés le 14 novembre 2019 à 19h à Léspas culturel Leconte de Lisle (Saint-Paul), à l’occasion de la 1ère des Intermèdes Nature, les nuits du film de nature de La Réunion