A la Une .. Concours national de sous-officier de gendarmerie: Une Réunionnaise classée 4ème sur 1000 candidats La gendarmerie de La Réunion publie sur sa page Facebook le portrait du brigadier Hesler, 21 ans, originaire de La Réunion, qui vient d’être admise au concours SOG 2019 avec d’impressionnants résultats:

"Agée de 21 ans et originaire de la Réunion, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique, obtenu en 2016.



Je m'étais orientée dans le domaine médical et avais fait une classe préparatoire en biologie dans la psychomotricité.



Je ne voulais plus poursuivre ce cursus car j'étais désireuse d'intégrer l'Institution.



Plusieurs facteurs sont venus conforter ce choix de carrière, notamment les professions de mes parents qui m'ont fortement inspirées (mère pompier et père avocat). Le service public me tient particulièrement à cœur et la gendarmerie dans toute sa diversité donne l'opportunité aux jeunes de découvrir un métier qui allie tradition militaire et adaptation à une société évolutive.



Je voulais m'engager pour la population et représenter nos valeurs fondamentales.



C'est également un métier complet et polyvalent que j'ai voulu découvrir.

La rusticité ne m'a jamais effrayé, bien au contraire, elle a son importance.

J'ai donc passé le concours de Gav et intégré la deuxième promotion de GAV PEÏ à la Réunion en 2017.



En service depuis janvier 2018, j'ai dans un premier temps servi au PSIG de Saint Benoit pendant 1 an et demi. C'était tout nouveau pour moi, mais aussi pour l’unité, qui n’avait jamais compté de personnels féminins jusqu'à mon arrivée.



J'ai donc compris l'importance de notre Institution sur le terrain ,notamment pendant les gilets jaunes. Événement marquant de mon expérience de GAV.



J'ai ensuite fait une demande de mutation pour la brigade afin de découvrir le monde judiciaire et enrichir mon expérience de GAV.



Je suis actuellement brigadier à la brigade de Saint Benoit et nouvellement admis au concours SOG 2019 voie interne, classée 4éme sur 1000 candidats.

Je suis très heureuse d'avoir réussi le concours cette année puisque j'avais échoué une première fois l'année dernière (échoué au sport, inapte médicalement).

Je me suis beaucoup investie dans cette préparation au concours et prenais beaucoup de mon temps personnel. Ce concours demande une très bonne préparation, à la fois physique et théorique.



J'envisage par la suite de passer l'examen d'Officier de Police Judiciaire.

J'espère garder une évolution constante dans ma carrière et encourage les jeunes à persévérer quoiqu'il arrive pour leur avenir si leurs choix sont dûment désirés."



Cette année encore nos gendarmes adjoints volontaires du COMGEND de la Réunion ont eu de très bons résultats au concours de sous-officiers. Onze d'entre eux partiront ainsi en formation. Nous leur souhaitons une très belle carrière.

