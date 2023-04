Communiqué Concours national "Ecrits pour la fraternité" : Le palmarès local

Communiqué du la LDH Réunion à propos du concours national "Ecrits pour la fraternité" : Par N.P - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 12:40





Le jury local du Concours Écrits pour la Fraternité s’est réuni ce mardi 11 avril.

Parmi les œuvres reçues, ont été primées deux œuvres collectives de l’École publique Les Jacques à Saint-Joseph :



- Le 1er prix revient aux élèves de la classe de CM1 avec une œuvre collective intitulée « Dans le cœur » comportant une vidéo présentant textes, dessins et chant des élèves. Cette vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux.



- Le second prix revient à la classe de CE1 de Mme ROURE avec une œuvre collective intitulée « Faisons la paix dans le monde », comportant un ensemble de textes et de dessins créés par les enfants de la classe.



Ces 2 œuvres seront transmises au jury national du Concours Écrits pour la Fraternité qui statuera prochainement pour attribuer établi le Palmarès national du concours pour l’année scolaire en cours (2022-2023).



Une remise de prix sera localement organisée au mois de juin prochain.



La nouvelle édition du concours Écrits pour la Fraternité sera lancé au mois de septembre prochain pour la nouvelle année scolaire. Une notice sera alors diffusée aux établissements scolaires, précisant le thème de la nouvelle édition du concours et les modalités de participation.



Fait à Saint-Denis, le 19/04/2023



Le concours national « Écrits pour la Fraternité » est organisé chaque année par la LDH, sur un thème particulier pour la promotion des droits de l'Homme et de l'enfant. Il est ouvert aux élèves des établissements scolaires. Le thème retenu pour l'année scolaire 2022-2023 était le suivant : « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'Homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit » (René Cassin)