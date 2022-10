A la Une . Concours international "Les parapluies de Carpentras": 1er Prix à notre compatriote Roland Hugot

Il n’y a pas que les pitreries de nos députés au Palais-Bourbon ou le rougail-saucisses à la crème fraîche pour faire parler de La Réunion. Il y a, et c’est heureux, des gens bien qui font des choses bien et mettent notre île en valeur. C’est le cas de Roland Hugot, qui habite le Sud de l’Hexagone, plusieurs fois nominé dans différents concours de peinture et qui ne manque jamais de dire d’où il vient. Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 12:32

Chaque année, une centaine de parapluies peints par des artistes invités se retrouvent suspendus pendant trois mois (juin, juillet, août) sous la verrière du Passage-Boyer à Carpentras. Ils sont décrochés le 21 août, nettoyés soigneusement et seule une vingtaine est sélectionnée, parmi lesquels le jury opère son choix.



Le 1er Prix, pour cette 14è édition, a été accordé le 22 octobre à notre compatriote Roland Hugot. Ce dernier nous a expliqué qu’il avait choisi le thème du vitrail pour orner son parapluie, ce qui n’était certes pas le plus facile quand on sait les écueils auxquels se heurtent les maîtres-verriers. Chaque détail doit être fignolé au dixième de millimètre. « La lumière venant d’en-haut, je suis naturellement parti sur le thème du vitrail d’église ». Cinquante heures de boulot quand-même… Bravo Roland !



Les 20 parapluies sélectionnés pour la finale resteront exposés dans le site somptueux de la Chapelle du collège pendant un mois. Au total, l’ensemble des oeuvres sera resté exposé au grand public plus de quatre mois durant. C’est bien le cas de dire que Roland aura mis La Réunion en l’air !



Cette année, les participants à l’exposition et au concours ont été au nombre de 122, venus de 11 départements, et certaines oeuvres ont été peintes par des enfants au sein d’ateliers socio-culturels.



L’exposition et le concours ont été organisés par les associations « Les Papillons-événementiel » et « Art et Vie de la rue », toutes deux de Carpentras.



« Ma passion pour la peinture remonte à très longtemps, nous dit l’artiste.J’ai toujours beaucoup fréquenté, en simple amateur d’art, les musées, galeries et autres lieux d’exposition. Il était inévitable que je finisse par passer de l’autre côté de la barrière ». Ce qu’il a fait après sa retraite, à 66 ans, en entrant en apprentissage chez Huschang Rezaie, peintre professionnel diplômé des Beaux-Arts. Ecole à laquelle Roland se réinscrit chaque année depuis 2017 car notre homme est un perfectionniste qui ne se croit jamais « arrivé ».



Né en 1951 à Saint-Denis, Roland Hugot, « U-Got » de son nom d’artiste, a effectué des études de Droit pour faire plaisir à papa-maman en rêvant aux Ecoles de cinématographie. Animateur-amateur de cinéma à Château-Morange, Roland exercera plusieurs métiers, dans le commerce, le démarchage médical, moniteur dans une école de pilotage, création du Talbot Sport Réunion, plusieurs fois inscrit à des rallyes car Roland est un touche-à-tout de génie, créateur des magasins Run-Bike à travers l’île, organisateur de nombreuses compétitions VTT locales, il s’installe finalement à Avignon en 1996. Il crée, en 2003, le magazine de triathlon Trimag, lequel existe toujours et est même, aujourd’hui le seul magazine français de triathlon disponible en kiosque.



Et il s’est mis à peindre en 2017, avec le résultat que l’on sait. En 2022, Roland a obtenu le 2è Prix de l’Originalité lors du « Art Show Paris XII » à l’Espace-Bastille, pour un surprenant travail avec des lingettes anti-décoloration. Fallait y penser…



Nul doute que cet homme fera encore parler de lui sans tarder.





Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur