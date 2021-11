Concours du plus bel arbre de Noël : les inscriptions sont ouvertes pour les enfants de maternelle

Jusqu’au vendredi 19 novembre, les structures périscolaires de la Commune de Saint-Paul sont invitées à participer au Concours du plus bel arbre de Noël réalisé en déchets recyclés.Réservé exclusivement aux enfants scolarisés en maternelle et inscrits dans les structures périscolaires du territoire, ce concours gratuit est organisé par le service environnement et développement durable de la Ville de Saint-Paul.À l’approche des fêtes de fin d’année, les marmailles sont appelés à faire preuve d’imagination en récupérant, en transformant, en créant ou en assemblant des déchets non dangereux (bouchons, rouleaux de papier toilette, boîtes de céréales, feuilles…). Le but : fabriquer un arbre de Noël original et unique !Pour participer, rien de plus simple, téléchargez le règlement ainsi que la fiche d’inscription à retourner avant le 19 novembre 2021.