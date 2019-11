Concours du plus bel arbre de France 2019 | Alon vot pou lo pié zépinar !

Rendez-vous en ligne pour découvrir les nominés de l’édition 2019.

C’est celui qui remportera le plus de voix qui se verra remettre le Prix du Public 2019. Alors… Vot pou nout pié zépinar !





Zoom sur le concours de l’arbre de l’année 2019

Le « Pié Zépinar » de son appellation locale courante, est un arbre centenaire situé sur l’Avenue Commune de Paris dans la ville du Port . Il figure parmi les 14 arbres sélectionnés début juillet, sur la centaine présentée.Il s’agit du Prosopis Juliflora, de la famille des Fabaceae, originaire d’Amérique du Sud. Il mesure 15 mètres de hauteur (exceptionnel pour cette espèce !) et sa circonférence est d’environ 1,5 mètre.Ces arbres ont été introduits à La Réunion dans les années 1915-1919, pour notamment reboiser les zones ayant un sol pauvre et alimenter le bétail.L’objectif de ce concours est de valoriser les arbres remarquables du patrimoine français en proposant à tout individu ou groupe (famille, classe, école commune, entreprise, association…), de porter la candidature d’un arbre pour qu’il devienne “l’Arbre de l’année”.En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l’histoire même de l’arbre et de son importance – culturelle, affective, sociale, symbolique, historique… – pour le groupe qui le présente.