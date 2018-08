Votre enfant a l’âme d’un poète ? Alors encouragez-le à participer au concours de poésie « Sur les traces de Leconte de Lisle », organisé par La Caisse des écoles de la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants). A l’occasion du bicentenaire de la naissance du poète saint-paulois, les enfants âgés entre 8 et 12 ans scolarisés dans un établissement de la ville sont invités à prendre leur plus belle plume.Les poèmes devront être écrits en français et avoir pour thème les lieux connus de Leconte de Lisle à Saint-Paul : La Ravine Saint-Gilles, Le Bernica, La Baie de Saint-Paul, la maison familiale à Saint-Gilles les Hauts, la place de la Mairie, le Tour des Roches… Le jury, composé de membres de CEDAACE et de la municipalité de Saint-Paul, portera un soin attentif à la qualité, la sensibilité, la musicalité, la créativité ainsi que le ton personnel. Il sélectionnera pour chaque catégorie, trois poèmes.– Catégorie de 8 à 10 ans : un poème de 8 à 20 vers– Catégorie de 10 à 12 ans : un poème de 12 à 32 versLes poèmes devront être envoyés impérativement avant le 5 octobre 2018 à l’adresse suivante :Concours de poésie « Sur les traces de Leconte Delisle »Caisse des écoles – service des affaires scolaires19 rue Evariste De Parny 97460 SAINT-PAULLa remise des prix aura lieu le mercredi 24 octobre 2018, dans la salle du Conseil municipal. Tous les participants recevront un diplôme de jeune poète décerné par la ville de Saint-Paul ainsi qu’un ouvrage.Les lauréats recevront pour chaque catégorie :– 1er prix : un séjour culturel à Paris et un recueil de poésie– 2ème prix : une tablette numérique et un recueil de poésie– 3ème prix : une carte cadeauEn vers, en prose ou en acrostiche, on souhaite bonne chance aux jeunes candidats qui devront trouver la juste émotion et l’inspiration.