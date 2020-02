Culture Concours de la correspondance, semaine 24: Rallumer la flamme de Leconte de Lisle



A travers cette troisième édition, nous avons voulu insuffler un peu de poésie, rallumer la flamme de Leconte de Lisle. Lui qui a su vanter toute la beauté de notre île à travers ses milliers de mots. Une belle offrande éternelle faite à sa descendance !



S’il devait revenir aujourd’hui, trouverait-il encore des mots, des sites, des personnes qui lui inspireraient autant de bienveillance, de délicatesse ? Saurait-il discerner le meilleur de chacun parmi sa lignée ? Lui qui a combattu l’esclavage (jusqu’à se mettre à dos tous les notables de Bourbon) lui qui traduisit les plus grands auteurs grecs d’un autre temps : Homère, Euripide ou le poète latin Horace, lui à qui Victor Hugo a cédé sa place à l’Académie Française ?



Comment Leconte de Lisle aurait perçu les réseaux sociaux ? Sa mémoire, l’esthétique de ses pensées, il les a fixés à l’encre noire, à l’encre bleue sur du papier jaune à la fin du siècle dernière. Ils sont arrivés jusqu’en 2020 et iront encore bien plus loin.



Le temps de ce concours, Leconte de Lisle a retrouvé une place dans nos cœurs, une place scintillante mêlée de romantisme.



Nos amateurs d’écriture seront-ils trouver d’autres mots pour donner des nouvelles à Leconte de Lisle ? Un des plus grands poètes français que la mémoire n’effacera jamais…



Et le principe du concours est simple.



Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : "oh La Réunion, lé pu comme avant !". Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?"



Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…

Informations et règlement :

